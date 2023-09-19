الحكومة الباكستانية تقرر تدشين عملة رقمية

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قررت الحكومة الباكستانية تدشين عملة رقمية في محاولة لتوفير تكاليف طبع العملة وتوزيعها، وفقا لما ذكرته صحيفة ذا نيوز انترناشونال اليوم الثلاثاء.

ومن شأن العملة الرقمية المساعدة في تعزيز قيمة عملة الروبية الباكستانية، وتحسين الاقتصاد وإتمام معاملات مالية مكثفة.

وسوف تكون قيمة العملة الرقمية مساوية للروبية الباكستانية .

وسيتم إصدار العملة الرقمية الباكستانية بناء على ضمانات حكومية مثل الأوراق النقدية وبدعم من البنك المركزي الباكستاني. وكان البنك قد بدأ العمل على تدشين العملة الرقمية، مضيفا أنه سوف يستعين بخدمات الخبراء.

وسوف تقوم إدارة "العملة الرقمية بالبنك المركزي" بحساب الفوائد المتعلقة بالتكلفة ودراسة الجدوى للعملة الرقمية من أجل تعاملات سلسة بعد تدشينها.

وتريد الحكومة أن تحل العملة الرقمية تدريجيا محل الأوراق النقدية.

ومن شأن العملة الرقمية خفض التكاليف المتعلقة بطبع الأوراق النقدية وتوزيعها في المدن المختلفة. وعلاوة على ذلك، سوف يتم توثيق كل معاملة تتم بالعملة الرقمية، مما سوف يساعد في تطبيق السياسة النقدية بكفاءة.