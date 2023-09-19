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أعلن الدفاع المدني الروسي، أن عمال الإنقاذ الروس انتشلوا خمس جثث أخرى من تحت الأنقاض في مدينة درنة الساحلية التي ضربتها الفيضانات شرقي ليبيا.

وأضاف أن فرق الإنقاذ قامت بتمشيط عدة كيلومترات من الساحل، والمناطق المتضررة بالمدينة، وقد انتشلت خمس جثث من تحت الأنقاض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأقامت روسيا مستشفيات ميدانية وأرسلت متخصصين للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ في درنة.

وضربت عاصفة دانيال القوية شرقي ليبيا يوم 10 سبتمبر الجاري بعدما ضربت اليونان وبلغاريا وتركيا في وقت سابق.

وانهار سدان في ميناء درنة، مما أدى إلى اكتساح المياه لمناطق واسعة من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، وسط مخاوف من سقوط آلاف القتلى.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت أرقام متضاربة من الدولة المنقسمة سياسيا حول عدد القتلى جراء الفيضانات.

وحذر مراقبون دوليون من أن المناطق المتضررة من الفيضانات مهددة بحدوث "أزمة صحية عامة تتصاعد بسرعة".

وهناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال تفشي وباء الكوليرا والذي يمكن أن يؤثر على الناجين.