مسئول بالزراعة: تحديد سعر 1500 جنيه لطن بنجر السكر بالاتفاق مع المصانع

قال الدكتور علي عبد المحسن رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العديد من الآليات يتم استخدامها لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنّ إحدى هذه الآليات تتمثل في السياسة السعرية، موضحا أنّه يتم الإعلان عن أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيحية قبل موعد الزراعة وقت كاف.



وأوضح أن هذا الأمر يتيح للمزارع اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذا التوسع، وهو ما جرى بالفعل في الفترة الأخيرة، استعدادا للموسم الشتوي الجديد.



وأفاد باتفاق وزارة الزراعة مع مصانع إنتاج السكر، والإعلان عن سعر البنجر بقيمة 1500 جنيه للطن للموسم الجديد، مقارنة بـ1200 جنيه للطن في الموسم الماضي.



ولفت إلى أنّه يتم تقديم التقاوي لهؤلاء المزارعين بالمجان، مع إتاحة الخدمة الآلية مجانا، ضمن المحفزات التي يتم تقديمها.