 محافظ الوادي الجديد: فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين بجميع الإدارات التعليمية - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد: فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين بجميع الإدارات التعليمية

فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين بجميع الإدارات التعليمية
فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين بجميع الإدارات التعليمية
عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 8:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 8:53 م

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين الأخيرة بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه سيتم تلقى الطلبات لمدة ٤ أيام تبدأ اعتبارًا من غد الأربعاء، مقدمة بإسم مدير الإدارة التعليمية التابع لها المعلم ومدون بها أسباب التظلم والمستندات الدالة على صحة ذلك، ولن يُلتفت لأى طلبات غير مرفقة بالمستندات، على أن يتم فحصها على الفور والرد خلال ٢٤ ساعة من تقديم التظلم. لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم السبت الموافق ٢٣سبتمبر الجارى.

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