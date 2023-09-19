السلطات الصومالية تعلن نجاحها في تحقيق أمن العاصمة مقديشو

أعلنت السلطات الصومالية، أنها نجحت في تحقيق استقرار وضمان أمن العاصمة مقديشو، بعد اختفاء الأعمال المسلحة فيها ضد السكان، مشيرة إلى أن المدينة تشهد حركة منتظمة بالكامل.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن قوات جهاز الأمن والمخابرات والشرطة الوطنية، تمكنت من رفع مستوى الأمن في كافة مديريات مقديشو، وذلك بعد دوريات منتظمة، ووضع نقاط تفتيش في أهم التقاطعات الفاصلة بين الأحياء السكنية.

الجدير بالذكر، أن الجيش الصومالي يواصل عمليات عسكرية لملاحقة فلول حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في كافة محافظات هيرشبيلي، وغلمدغ، وجوبالاند، في خطوة لتحرير المناطق القليلة المتبقية في أيدي عناصرها في جنوب ووسط البلاد.