الأهلي يهزم أصحاب الجياد ويواصل صدارة دوري محترفي اليد

حقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 31–20، في سادس جولات المرحلة الأولى من بطولة دوري المحترفين.

وتأخر الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 11–9، قبل أن يعود في الشوط الثاني كعادته في معظم مبارياته الأخيرة وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 31–20.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة؛ ليواصل صدارة جدول ترتيب المرحلة الأولى، فيما تجمد رصيد نادي أصحاب الجياد عند النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة القادمة مع النادي الأولمبي يوم الجمعة المقبل في الرابعة مساء، وبنفس اليوم يواجه أصحاب الجياد فريق الترسانة في الثامنة مساء.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد، بعد منافسه قوية مع غريمه التقليدي الزمالك.