رئيس الوزراء الفلسطيني: إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال مسئولية المجتمع الدولي أجمع

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية منوها إلى أهمية دور المجتمع الدولي في هذا الأمر.

وفي كلمة ألقاها في قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال اشتية "إن العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين وفق القرارات والمرجعيات الدولية هي مسئولية المجتمع الدولي أجمع، وإن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي "في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويضعف الإنسان، ويتحكم بحدود ومعابر دولة فلسطين، ويسلب موارد ومقدرات شعبنا، ويمارس كل ما من شأنه أن يقوض فرص التنمية في فلسطين".

ولكنه استطرد قائلا "بالرغم من العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولتنا فلسطين، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول لأهداف أجندة التنمية المستدامة".

وأكد أن الشعب الفلسطيني "سيستمر في كفاحه لتحقيق استقلاله في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول العام 2030".

وحذر أنه في حال استمرار الاحتلال والاستيطان وتراجع المساعدات الدولية فإن "كل ذلك سوف يحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية".