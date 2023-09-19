العرب في إسرائيل يرفضون تعقبهم من «الأخ الأكبر»

يثير مشروع قانون صادقت لجنة وزارية إسرائيلية أمس الاثنين على تمريره إلى الكنيست للتصويت عليه رفضا في أوساط العرب داخل إسرائيل، ويرون فيه تقييدا لحريتهم وانتهاكا لخصوصيتهم.

ويعتبر العرب في إسرائيل أن القانون، الذي أطلق عليه معارضوه اسم "الأخ الأكبر" والخاص باستخدام كاميرات مراقبة في الأماكن العامة لتتبع "المجرمين"، يهدف إلى تكثيف عمليات تعقبهم ومراقبة أنشطتهم، رافضين التبرير الذي ساقه مقدمو المشروع، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

و"الأخ الأكبر" شخصية خيالية في رواية لجورج أورويل عام 1984 وتشير إلى الحاكم الغامض لدولة دكتاتورية تدعى "أوشنيا"، ودرج استخدام المصطلح بعدها في الإشارة إلى تعسف السلطات الحاكمة خاصة فيما يتعلق باحترام الحريات المدنية.

ويحظى مشروع القانون بتأييد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بجانب بن غفير.

وقالت هبة يزبك، عضو الكنيست الإسرائيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي، إن سن واقتراح قانون يسمح بوضع كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة مرفوض.

وأبلغت يزبك وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن هدف قانون الكاميرات ليس الحد من الجريمة في الأوساط العربية داخل إسرائيل، بل ملاحقة المواطنين العرب وتعقبهم ومراقبتهم، مشيرة إلى أن القانون فيه انتهاك صارخ للخصوصية.

وأضافت "لو كان هناك رغبة حقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية في مكافحة الجريمة، لقامت بجمع الأسلحة أول شيء، والعثور على مصدرها وأماكنها التي هي معروفة بالنسبة للشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة في إسرائيل".

وتابعت قائلة "هناك حاجة لردع المجرمين وملاحقة العصابات الإجرامية، وليس وضع كاميرات مراقبة وتعقب أي مواطن وشخص طبيعي موجود في الحيز العام".

* انتهاك للخصوصية

منذ مطلع العام الحالي، قتل أكثر من 150 شخصا ينتمون للمجتمع العربي في إسرائيل، وأصيب نحو ألف في حوادث إطلاق نار، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ويتهم كثير من العرب الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن عملها في التصدي للجريمة بمناطقهم.

ويرى رضا جابر، مدير (المركز العربي لمجتمع آمن)، أن مشروع قانون "الأخ الأكبر" هو انتهاك للخصوصية.

وأضاف جابر في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي "من الممكن أن يكون إقرار هذا القانون للحد من الجريمة في الوسط العربي، لكن المسألة تتعدى موضوع الجريمة"، مشيرا إلى أنها تتعلق بمساحة الحريات داخل إسرائيل.

ومضى يقول "صحيح أن القانون متعلق بمساحة الحريات في إسرائيل كعرب ويهود بشكل جماعي وليس العرب فقط، ولكن من يعاني منه أكثر هم العرب بشكل خاص، لأن عرب إسرائيل على هامش المجتمع الإسرائيلي".

ووفقا لجابر، هناك اقتراحات عديدة بقوانين، وأخرى يتم سنها في إسرائيل، وكلها موجهة للمجتمع العربي "للإجهاز على الهامش الذي يتحرك فيه كأقلية فلسطينية داخل المجتمع الإسرائيلي".

* ملاحقات أمنية

أكد النائب السابق في الكنيست طلب الصانع أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ من الجريمة ذريعة لتمرير قوانين الهدف منها ملاحقات أمنية على أسس قومية.

وقال الصانع لوكالة أنباء العالم العربي "لا يمكن الحد من الجريمة من خلال وضع كاميرات تتعرف على الوجوه، وفي رأيي الجريمة أصبحت مشروعا مهما ويُستثمر ضد العرب للملاحقة في القضايا الأمنية وليست الجنائية".

وأضاف "إسرائيل قادرة على محاربة الجريمة وتدرك تماما من هم المتورطون فيها، ونسبتهم لا تتجاوز ثلاثة بالمئة من مجمل المجتمع العربي داخل إسرائيل"، مشيرا إلى أن مثل هذه القوانين "ستمس نحو 97 بالمئة من الذين لا علاقة لهم بالجريمة".

وتابع قائلا "هؤلاء هم مواطنون ضد الجريمة وملتزمون بالقوانين، ولكن لديهم مواقف سياسية أو مواقف وطنية مناهضة للسياسة الإسرائيلية، وبالتالي سيكونون عرضة للملاحقة على خلفية مواقفهم وقناعاتهم السياسية التي لا علاقة لها بالجريمة".

ومن جانبه، يعتقد سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، أن قانون كاميرات التعرف على الوجوه يحد من الجريمة ويكشف المجرمين، لكنه استدرك قائلا إنه يظل قانون فضفاض.

ويرى بريك أن القانون في الصيغة الحالية "إيجابي جدا" ويساعد على الحد من الجرائم "لكن إذا كان الأمر يتعلق بانتهاك الخصوصية فسيصبح خطيرا جدا".

ووفقا لأستاذ العلوم السياسية، فإن قانون كاميرات التعرف على الوجوه سلاح ذو حدين، خاصة إذا تم إقراره في ظل الحكومة اليمينية الحالية.

وتابع قائلا "الحد السلبي من هذا السلاح أنه في يد حكومة خطيرة قد تستغله ضد المواطنين العرب، وليس في حل لغز الجريمة حسب ما تم إعلانه عن هذا القانون. وضع الكاميرات سيساعد الأجهزة الأمنية من الناحية الاستخباراتية على ملاحقة المجرمين، وقد تستخدمه الحكومة الإسرائيلية في المستقبل في ملاحقة المعارضين السياسيين".