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مسئول ألماني: نحن بحاجة إلى فرض قواعد أكثر صرامة على إعلانات الكحوليات

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 3:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 3:27 م

قال بوركهارد بلينيرت مفوض الحكومة الألمانية لشئون المخدرات والإدمان، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تحتاج إلى فرض قيود أكثر شمولا على الإعلانات عن الكحوليات من أجل حماية الشباب.

وأضاف بلينيرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "من أجل وضع حد نهائي للانتشار الحالي لعروض الكحوليات والتبغ، نحتاج إلى إرشادات أقوى وأوضح للغاية، وعلى سبيل المثال فرض قيود على الإعلانات عنها".

وأوضح بلينيرت، أن ألمانيا متساهلة للغاية في تعاملها مع مبيعات الكحوليات والإعلانات عنها، مشيرا إلى أن وضع تحذيرات على الملصقات، كما تريد أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي طرحها في عام 2026، هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المسئول الألماني: "المعلومات حول المخاطر والأضرار الصحية المحتملة هي بالتأكيد لبنة بناء جيدة في أيرلندا وكذلك في ألمانيا لتثقيف الناس حول مدى تأثير ولو كميات قليلة من الكحوليات على الصحة".

وأضاف المفوض أنه ينبغي وقف الإعلانات عن الكحوليات في الأوقات التي يتعرض لها الأطفال والشباب على وسائل التواصل الاجتماعي وفي ساعات الذروة للتلفزيون والإذاعة حتى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).

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