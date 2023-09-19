يرى الألماني توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ أن المشاكل التي يمر بها مانشستر يونايتد، معتادة، وذلك قبل لقاء الفريقين في مستهل مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحل يونايتد ضيفاً على بايرن في أليانز أرينا لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا جالاتا سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي.

وقبل لقاء البايرن، يعاني يونايتد من أزمات طاحنة ليس فقط على مستوى النتائج في البريميرليج ولكن أيضا صدام مدربه الهولندي إيريك تين هاج مع بعض اللاعبين، واتهام لاعبين آخرين في قضايا أخلاقية.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: "في يونايتد الأمر شائع للغاية أن يتم تكبير كل شيء صغير، فهذا يحدث كثيرا هناك أكثر من أي نادٍ آخر".

وأضاف: "أشعر أن هناك الكثير من الضجيج في يونايتد.. الكثير من الخبراء والنجوم السابقين يتحدثون.. ربما لأن إرث السير أليكس فيرجسون يمثل ضغطاً على أي توقعات أخرى".