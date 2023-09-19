بيطري دمنهور يكشف حقيقة حمل عجلة البحيرة

حسم أساتذة كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، برئاسة الدكتور نبيل بكير عميد الكلية، ما أشيع حول اكتشاف أحد الفلاحين بإحدى قرى مركز المحمودية، أن لديه عجلة أنثى في مرحلة الفطام عمرها لم يتجاوز الأربعة أشهر ونصف، وادعى أنها عشار 9 أشهر، وظهر عليها علامات اقتراب الولادة.

وأكد الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، عدم صحة ادعاء المواطن، لافتاً إلى أنه عقب تداول نشطاء "الفيسبوك" صور العجلة والادعاء بأنها عشار، وجه اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور أشرف محيي الدين مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بتشكيل لجنة موسعة برئاسة المهندس علي زيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية.

وتشكّلت اللجنة، برئاسة الدكتور نبيل محمد بكير عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، وعضوية كلا من الدكتور محمد عسران أستاذ الولادة بطب بيطري دمنهور، والدكتور كامل صبحي أبو زيد أستاذ الولادة بطب دمنهور، والدكتور صلاح محمود مدير الإدارة البيطرية بالمحمودية، ودكتور علاء الدين حسن عبد القادر مدير وحدة إسعاف البيطرية، ودكتور إبراهيم عبد العال مدير وحدة كفر نكلا البيطرية.

وأشار عميد طب بيطري جامعة دمنهور، إلى أن اللجنة المشكّلة توجهت إلى عزبة الفاسولة التابعة لقرية أريمون بمركز المحمودية، وتبين من خلال الفحص، أن العجلة مملوكة للمواطن زهران محمود الزواوي، وأنها غير عشار من خلال الفحص بالأشعة التليفزيونية (السونار)، وغير مكتملة البلوغ الجنسي، وأن الورم الظاهر في منطقة الضرع عبارة عن ورم نتج عن حدوث فتاق في منطقة الضرع بسبب ضعف في عضلات البطن في هذه المنطقة، مما أدى إلى نزول الأحشاء الداخلية في منطقة الضرع واتساع الفتاق بقطر 15_ 20 سم تقريبًا.

وأكد الدكتور نبيل بكير، أن هذا ما يتنافى مع الحقائق العلمية التي تؤكد أن إناث الأبقار تصل البلوغ الجنسي عند 12 شهرًا، والنضج الجنسي فوق 16 شهراً، وفترة الحمل تكون 6 أشهر فقط.