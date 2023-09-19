الرئيس الفنزويلي: قمة مجموعة الـ77 والصين حققت بأكملها نجاحا عالميا

اختتم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، جولته في الصين والجزائر وكوبا، التي وصفها بـ"التاريخية"، وذلك على هامش مشاركته في قمة الـ77 والصين، والتي أشاد بنجاحها.

• جولة تاريخية ومثمرة

وعقب وصوله إلى مطار سيمون بوليفار- لا جوايرا، قال في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام المحلية، إن الجولة كانت "مكثفة ومثمرة"، مشيرا إلى أن "زيارة الصين تاريخية، حيث فُتِحت الأبواب أمام مرحلة مشرقة في العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والتجارية والمالية بين الصين وفنزويلا".

وأوضح: "كانت تلك جولة واحدة، ولكنها تاريخية بالفعل، حيث تتفتح آفاق جديدة شاسعة ومشرقة في العلاقات مع الصين، القوة العظمى للقرن الواحد والعشرين".

• خط طيران مباشر بين فنزويلا والجزائر

وتابع: "سافرنا من الصين مباشرة في رحلة مدتها 28 ساعة، توقفنا في الجزائر وأجرينا محادثات أخوية مع رئيس وزراء الجزائر، ومع أشقائنا الجزائريين، وناقشنا كذلك الموضوعات المتعلقة بالعمل والتعاون في مجال البترول والغاز والتعليم والتكنولوجيا والزراعة".

وأشار إلى "الافتتاح القريب لخط الطيران المباشر من الجزائر إلى فنزويلا والعكس، ففي غضون الأسابيع المقبلة، سيبدأ الطيران الذي سيكون في لمح البصر، فالرحلة بالكاد ستستغرق 9 ساعات ذهابا وإيابا. كما تحدثنا في كل ما يتم افتتاحه في مجال السياحة، وفي المجالات الثنائية، والتجارة المشتركة، والتعاون العلمي والثقافي، وكذلك مجال الغاز، إذ إن الجزائر لديها أقوى قطاعات الغاز في العالم. الجزائر تؤمن الغاز لأوروبا: إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وهم أشقائنا، قد تحدثنا معهم ليعلموا شبابنا في الجامعات الجزائرية الصناعات المتعلقة بقطاع الغاز".

• تأسيس روابط من أجل الرفاهية والسعادة

وأكمل: "بعد ذلك، سافرت من الجزائر مرورا بالمحيط الأطلسي نحو الكاريبي، في رحلة استغرقت 12 ساعة تقريبا، وصولا إلى هافانا، كوبا، حيث ذهبت مباشرة إلى قمة مجموعة الـ77 والصين التي تأسست في 1964، والتي تضم 134 دولة فقط حول العالم، جميع دول آسيا وجزء من أوروبا وأفريقيا كلها وجزء لا بأس به من أمريكا اللاتينية والكاريبي".

وزاد: "اجتمعت الـ134 دولة في عاصمة الجنوب، هافانا، كوبا، حيث عُقدت جلسة عمل ممتازة. وعقب ذلك قمت بعقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى اجتماع استثنائي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى جانب اجتماعات مع رؤساء دول مهمة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي".

وقال: "أعتقد أن قمة الـ134 دولة الأعضاء في مجموعة الـ77 والصين، حققت بأكملها نجاحا عالميا، تحت قيادة ورئاسة كوبا. لم يعقد اجتماع بهذه الكفاءة منذ سنوات عديدة، على هذا المستوى من الاتحاد، فنحن أسرة، أسرة الجنوب وفنزويلا نضيء في سماء العالم، نؤسس الروابط من أجل الرفاهية والسعادة وبناء مجتمع أفضل في فنزويلا".

كما وجه الشكر لرئيس كوبا، ميجل دياس كانيل؛ "لاهتمامه وتضامنه الدائم مع فنزويلا، حيث سنظل أخوة للأبد. كوبا وفنزويلا طريق واحد".

• مجموعة الـ77 والصين

وانطلقت أعمال قمة مجموعة الـ77 والصين بالعاصمة الكوبية هافانا، الجمعة الماضي، تحت شعار: "تحديات التنمية الحالية: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".

ومجموعة الـ "77 والصين" هي أكبر منظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، أسستها 77 دولة في 15 يونيو 1964، وحافظت على اسمها رغم أنها توسعت لتضم حاليا 134 دولة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء التركية (الأناضول).

أما الهدف منها فهو الدفاع عن المصالح الاقتصادية الجماعية للدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها التفاوضية في القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل الأمم المتحدة.

وتسلمت كوبا الرئاسة الدورية لمجموعة الـ"77 والصين" من باكستان في يناير 2023.