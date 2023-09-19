تحطم تاكسي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية

تحطمت سيارة أجرة "تاكسي"، إثر انهارت شرفة شقة سكنية بالعقار رقم 23 شارع ابن جامع، منطقة امبروزو، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وسط اإسكندرية، دون ورد أنباء عن حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

تلقت شرطة الإسكندرية، إخطارا من غرفة عمليات حي وسط، وقسم شرطة محرم بك، يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم دون وقوع خسائر في العقارات المجاورة، وجارٍ العمل لإزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين والسيارات.

ووفقًا لمصدر أمني، لـ"الشروق" اليوم الثلاثاء، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.