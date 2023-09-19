ضبط نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 73 محضرا في حملة صحية بمدينة دهب

أعلنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عن تحرير 73 محضرا وضبط أكثر من نصف طن أغذية فاسدة بحملة مكبرة بمدينة دهب.



وأعلنت الإدارة أنه في ضوء أعمال حملة 100 يوم صحة وضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطني المدينة وزوارها وبناءً على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، حيث تشكلت لجنة من الدكتور حسن العشري مدير الإدارة الصحية بدهب ومحمد عبد الرحمن مراقب أغذية دهب.

وأسفرت الحملة عن شن حملة مرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمدينة وتم خلالها المرور على 32 منشأة وقامت اللجنة بتحرير 28 محضر نظافة وكذلك 44 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية كما تم تحرير محضر ضبط لكمية بلغ وزنها 594 كجم لأغذية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي محاضر بلغ عددها 73 محضرا، كما تم إعدام 216 كجم و111 لترا لأغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية.

وأضافت الإدارة أنه سوف تستمر حملات المرور والتفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي أمن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين إليها.