كشف غموض على العثور على جثة عجوز داخل شقتها في أوسيم

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة من كشف غموض على العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمدينة أوسيم في الجيزة.

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل بالعثور على جثة والدتها داخل الشقة محل سكنها، وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، واكتشافها سرقة مشغولاتها الذهبية.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، توصلت جهوده إلى أن وراء سائق مركبة توكتوك.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها، وتوجه إلى محل إقامتها وتعدى عليها بالضرب باستخدام كرسى خشبي، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها واستولى على مشغولاتها الذهبية.

وأضاف المتهم أنه استعان بشقيقته ونجلها سائق مركبة توكتوك، للتصرف فى المسروقات، فتم ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، لافتا إلى تصرفهم فى المسروقات بالبيع لـ3 أشخاص "سيئى النية" فتم ضبطهم، وضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.