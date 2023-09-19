مسئول عراقي يؤكد تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الكويت

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، "احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة".

وشدد زيدان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء، عقب استقباله السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج: "أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الكويت والعراق وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".

كما أكد عمق "العلاقات بين الشعبين وتقدير بلاده للمواقف المشرفة لدولة الكويت".

وكان مجلس الوزراء الكويتي، دعا العراق، أمس الاثنين، إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات المترتبة على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر بتاريخ الرابع سبتمبر الجاري، والذي ألغى اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.