يعتزم المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، نهاية الأسبوع المقبل، عقد أول جلسة استماع في إطار التحقيق الذي يهدف لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال متحدث باسم لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اللجنة ستعقد أول جلسة استماع لها بشأن تحقيق العزل يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر".

وأضاف المتحدث: "ستركز الجلسة على المسائل الدستورية والقانونية التي تحيط بتورط الرئيس الأمريكي في الفساد وإساءة استغلال منصب عام".

وتعتزم اللجنة أيضاً الأمر بإحضار السجلات المصرفية الشخصية والتجارية لهانتر نجل بايدن وشقيق الرئيس جيمس بايدن في وقت مبكر من هذا الأسبوع".

ويتهم الحزب الجمهوري بايدن بالفساد واستغلال السلطة فيما يتعلق بصلاته المزعومة بصفقات تجارية أبرمها نجله هانتر عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الجمهوريين يأملون في أن تسلط السجلات الجديدة مزيداً من الضوء على الموارد المالية للعائلة ومساعدة المرحلة التالية من التحقيق.

ويقول الجمهوريون إن السجلات البنكية تظهر أن عائلة بايدن وشركائها تحصلوا على أكثر من 20 مليون دولار نتيجة معاملات تجارية مع الصين وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا.

ويصر البيت الأبيض على أن الجمهوريين ليس لديهم أدلة تدعم ادعاءاتهم، واصفا التحقيق بـ"الزائف".

وكثف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، هجومه على الجمهوريين، قائلا إن تحركاتهم بمثابة "إعلان الذنب أولاً، ثم تبين الأدلة لاحقا".