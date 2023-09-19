قال المتحدث باسم اليونيسف في الشرق الأوسط، محمد الحواري، إن تدارك واستيعاب كارثة إعصار دانيال شرق ليبيا؛ ليس بالمسالة السهلة في ظل الخسائر الفادحة التي أودت بحياة الآلاف، مشيرا إلى استمرار معاناة مناطق عدة من انقطاع شبكات الاتصالات، فضلا عن صعوبات تواجه فرق الإنقاذ في الوصول إلى بعض الأماكن.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن الوضع لا يزال مؤلما للغاية لا سيما في ظل الصعوبات التي يواجهها نحو 300 ألف طفل من سوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء الكارثة، لافتا إلى تجاوز أعداد الضحايا 6 آلاف.

وأشار إلى إطلاق منظمة اليونسيف نداء عاجل للمجتمع الدولي الإثنين؛ من أجل الحث على سرعة التدخل لمساعدة الأطفال المتضررين جراء فقدان ذويهم واختفاء أسرهم بالكامل، منوها إلى تأثر حوالي 300 ألف طفل ليبي من إجمالي ما يتراوح بين 600 إلى 800 ألف طفل بالمناطق المنكوبة.

وأضاف أن المساعدات والدعم المصري المقدم إلى ليبيا؛ يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية كبرى في ظل شح الاستجابة الإنسانية التي تراجعت نتيجة الأزمات الاقتصادية.

وأوضح أن المشكلة الكبرى تتمثل بالضرر الهائل الذي أصاب البنية التحتية، وانعكاس ذلك على صعوبة توفير المياه النظيفة الصالحة للاستخدام الآدمي والشرب، لافتا إلى توزيع المنظمة عشرات آلاف من كبسولات المياه المستخدمة لتنقية وتعقيم المياه؛ بهدف إعادة استخدامها مرة أخرى.

وأضاف أن تحديا آخر يتمثل في توفير مقومات الحياة الأساسية من المواد الغذائية والعلاج لنحو أكثر من 35 ألف نازح من المناطق المنكوبة، فضلا عن إعادة تأهيل وتفعيل مراكز الخدمات الطبية لا سيما في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها الأجواء الليبية بتلك الفترة.

كما نوه إلى أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي خاصة الأطفال الذين يعانون من صدمات رحيل ذويهم، مشددا على ضرورة إعادة عجلة التعليم إلى الحياة مرة أخرى؛ نظرا لدوره الفاعل في تحقيق الاستقرار النفسي للأطفال وتخفيف وطأة الصدمة.