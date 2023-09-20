بايدن يؤكد للأمم المتحدة ضرورة تصدي العالم للعدوان الروسي السافر

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة دول العالم إلى "الوقوف" في وجه روسيا ودعم سيادة أوكرانيا في خطاب قوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرق أيضا إلى التوترات بين واشنطن والصين.

وقال أمام الحضور في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومن بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "تعتقد روسيا أن العالم سيشعر بالتعب ويسمح لها بالتعامل بوحشية مع أوكرانيا بدون عواقب".

وتابع "لكنني أطلب منكم ما يلي: إذا تخلينا عن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة من أجل استرضاء معتد، فهل يمكن لأي دولة عضو في هذه الهيئة أن تشعر بالثقة في أنها محمية؟ إذا سمحنا بتقسيم أوكرانيا، هل سيكون استقلال أي دولة آمنا؟".

وذكر بايدن للجمعية العامة أنه يتعين على المجتمع الدولي "الوقوف أمام هذا العداون السافر اليوم لردع معتدين آخرين محتملين في المستقبل".

كما أشار بايدن إلى التوترات بين بلاده والصين قائلا "عندما يتعلق الأمر بالصين، أود أن أكون واضحا ومتسقا.. نسعى إلى أن ندير بشكل مسؤول التنافس بين بلدينا لكي لا يتحول الأمر إلى صراع".

وتابع "سنصد العدوان والترهيب، وندافع عن قواعد الطريق"، وذكر بشكل محدد حرية الملاحة والممارسات التجارية غير العادلة.

وأضاف "لكننا أيضا على استعداد للعمل مع الصين في القضايا التي يتوقف فيها التقدم على جهودنا المشتركة"، في إشارة إلى أزمة المناخ.

ولن يحضر الرئيس الصيني شي جينبينج الاجتماعات هذا العام. كما دعا بايدن دول العالم إلى الاتحاد معا، قائلا "لا يمكن لأي دولة مواجهة تحديات اليوم بمفردها".

وقال بايدن "لا ينبغي أن يحدد تاريخنا مستقبلنا"، مشيرا إلى زيارته الأخيرة إلى فيتنام، العدو السابق الذي أصبح شريكا تجاريا قويا للولايات المتحدة.

وأضاف أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة "الخصوم يمكن أن يصبحوا شركاء، التحديات الضخمة يمكن حلها، والجروح العميقة يمكن أن تلتئم ".

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة "تسعى إلى عالم أكثر أمنا وأكثر ازدهارا وأكثر عدلا للجميع. لأننا نعلم أن مستقبلنا مرتبط بمستقبلكم".