ألمانيا: زيادة كبيرة في حالات ألزهايمر بالمستشفيات خلال العقدين الأخيرين

ارتفع عدد مرضى ألزهايمر بالمستشفيات في ألمانيا بشكل حاد الأعوام العشرين عاما الأخيرة.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لألزهايمر- 21 سبتمبر- أنه في عام 2021 تم إدخال حوالي 18 ألفا و700 مريض إلى المستشفيات في ألمانيا بسبب الخرف غير القابل للشفاء، بزيادة قدرها 82% مقارنة بالوضع قبل 20 عاما.

وأوضح المكتب، أنه فقط خلال جائحة كورونا على مدار عامي 2020 و2021، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا علاجا في المستشفيات بسبب مرض ألزهايمر.

ووفقا للبيانات، توفي أكثر من 9200 شخص؛ بسبب ألزهايمر في عام 2021، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه الوضع قبل 20 عاما 94%.

ويمكن إرجاع هذه الزيادة الكبيرة في الأعداد إلى شيخوخة السكان: ففي عام 2021 زاد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق بنسبة 31%، وبنسبة 88% بالنسبة للأشخاص الذين بلغت أعمارهم 80 عاما فما فوق عما كان عليه الوضع قبل 20 عاما في ألمانيا.

ويزداد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر مع تقدم العمر.

وبحسب بيان مكتب الإحصاء، فإن حوالي 9 من بين كل 10 مرضى كانوا يبلغون من العمر 70 عاما أو أكثر في عام 2021.

وأكثر فئة تتلقى العلاج في المستشفيات هم مرضى ألزهايمر الذين تتراوح أعمارهم بين 80 و84 عاما، حيث يشكلون 30% من الحالات.