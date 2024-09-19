رئيس الوزراء: لا بديل لمصر سوى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أجرى هذا الأسبوع، زيارة مهمة إلى السعودية لتشجيع الاستثمار في مصر، وفتح آفاق كبيرة لزيادة الاستثمارات السعودية.

وشدد خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الخميس، على أنه «لا بديل لمصر سوى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر».

وأضاف أنه تشرف خلال زيارته للمملكة بلقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، موضحًا أن اللقاء تناول عوامل تشجيع الاستثمار السعودي داخل مصر في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الجانبين المصري والسعودي أنهيا مسودة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية – السعودية المشتركة، قائلًا إن «محور الاتفاقية يدور حول تسهيل إجراءات دخول المستثمر، ووضع آليات سريعة لحل وتسوية المنازعات».

وأكد أن التوقيع على الاتفاقية يعني وجود رغبة مشتركة بين الجانبين في زيادة الاستثمار المشترك، لافتًا إلى أن «اتحاد الغرف التجارية السعودية لديه اهتمام شديد بزيادة استثماراته في الفترة المقبلة».

وذكر أن اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تناول إجراءات تحفيز الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتوفير الأراضي والبنية الأساسية، مؤكدًا الحرص على تحقيق طفرات صناعية في الفترات المقبلة.

وأشاد بافتتاح مصنع شركة «بيكو» في مصر، معقبًا: «لدينا الآن مصانع لأكبر 3 شركات في إنتاج الأجهزة المنزلية، والدولة تبذل جهودًا لاجتذاب عدد أكبر لافتتاح مصانعها داخل مصر، وتغطية السوق المحلي، والتحول إلى مركز إقليمي للتصدير لكل دول المنطقة».