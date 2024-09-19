محافظ الأقصر يبحث تطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين

استقبل محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برئاسة اللواء محمد حميدو هندي، مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والعميد أحمد محمد طعيمة، مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بمحافظة الأقصر؛ لمتابعة منظومة التحول الرقمي لتطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع قدم وفد وزارة التخطيط عرضا لمنظومة تطوير الخدمات الحكومية ومشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والموقف التنفيذي لميكنة المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وقرى المحافظة.

وأكد اللواء محمد حميدو، مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات في وزارة التخطيط، حرص الوزارة بالتعاون مع محافظة الأقصر على تطوير وتحسين الأداء والاتجاه للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والحفاظ على قواعد البيانات الحكومية، مشيرا إلى الاهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات والعمل على تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين الخدمات.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بأعضاء الوفد، مؤكدا أهمية الدور الحيوي للمراكز التكنولوجية خاصة مع التحول الرقمي وتداخله في كل التعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة التنفيذية.

واستعرض عمارة، مع الوفد موقف ملف التصالح بالمحافظة على بعض مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 مؤكدا أنه تم التوجيه بتسريع وتيرة العمل بذلك الملف داخل المحافظة.