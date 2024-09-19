بايدن يدعو الجزائر إلى بناء علاقات عميقة في التجارة والاستثمار

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون إلى" بناء علاقات عميقة في التجارة والاستثمار، بتقوية المبادلات ما بين الشعبين، وبالبحث عن تقدم ملموس،في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، حسبما أفاد بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن بايدن قال في رسالة تهنئة بعث بها لتبون بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية ، "لقد عمل بلدانا معًا خلال عهدتكم الأولى، من أجل مواجهة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة العنف، وتهدئة النزاعات الإقليمية، بما فيها التهدئة عبر عملنا على مستوى مجلس الأمن في الأمم المتحدة".

وأضاف "وأنتم تُحضّرون لمباشرة عهدتكم الثانية، أطمح على ضوء هذا التطور، إلى بناء علاقات عميقة في التجارة والاستثمار، عبر تقوية المبادلات ما بين الشعبين، وبالبحث عن تقدم ملموس،في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وكان الرئيس الجزائري قد أدى أمس الأول الثلاثاء، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لعهدة ثانية، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 أيلول/سبتمبر الجاري بأكثر من 84 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.