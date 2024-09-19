 شريف: أتمنى التتويج بأمم إفريقيا.. ورونالدو قدوة لي - بوابة الشروق
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شريف: أتمنى التتويج بأمم إفريقيا.. ورونالدو قدوة لي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 7:28 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 7:28 م

تمنى محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وقال شريف في تصريحات على الحساب الرسمي لدوري السعودي للمحترفين: «التتويج بأمم إفريقيا هى البطولة التي تنقص مسيرتي الرياضية، وكنا قريبين من تحقيق اللقب في الكاميرون ولكننا خسرنا بركلات الترجيح».

وأضاف: «أفضل هدف في مسيرتي الذي أحرزته في شباك نهضة بركان بالسوبر الإفريقي، وهدفي في شباك اتحاد جدة مع الخليج بالتأكيد».

وتابع: «وافقت على الانتقال للدوري السعودي لأنه أصبح كبيرًا للغاية مؤخرًا ويضم العديد من النجوم العالميين، وطموحي تحقيق موسم جيد والوصول لمركز أفضل من الموسم الماضي».

وتطرق للحديث عن كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، قائلا: «هو قدوة بالنسبة لي وكنت أرغب في الحصول على قميصه في أول مباراة جمعتني معه».

وأتم: «حدث موقف طريف بيني وبين رونالدو عندما أبلغت حكم اللقاء أن الكرة تسلل، فشاهد اسمي على القميص وقال لي شريف لا لا الكرة هدف».

 


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