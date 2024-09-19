الإمارات تخفض سعر الأساس بواقع 50 نقطة

قرر المصرف المركزي بالإمارات خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.



ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء.

كما قرر المصرف المركزي بالإمارات الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية ويوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.