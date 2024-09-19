ميقاتي: نطالب مجلس الأمن بموقف رادع لوقف الحرب الإسرائيلية

طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الأمن باتخاذ "موقف رادع" لوقف "حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل.

وأكد ميقاتي، في تصريحات صحفية، ضرورة اتخاذ مجلس الأمن "موقف حازم" بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والحرب التكنولوجية التي تسببت بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "المسؤولية الأولى في هذا الإطار يتحملها المجتمع الدولي، وعليه ردع إسرائيل عن عدوانها، لأن هذا الأمر لا يعني لبنان فقط بل الإنسانية جمعاء".

وشدد على أن جلسة مجلس الأمن التي تنعقد، الجمعة، بطلب من الحكومة اللبنانية مطلوب منها الخروج بموقف لوقف الحرب.