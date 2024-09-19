توقعات بأن يبقي البنك المركزي الياباني على معدل الفائدة دون تغيير

بدأ البنك المركزي الياباني اجتماعا لمدة يومين اليوم الخميس وسط توقعات بأن يتجه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير من أجل دراسة تأثير الزيادة السابقة لمعدل الفائدة على الأسواق.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن البنك كان قد رفع معدل الفائدة إلى نحو 25ر % من نطاق من صفر إلى 1ر0% في يوليو الماضي. وزادت هذه الخطوة من التقلبات في أسواق الأسهم والعملات.

وكان بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي قد رفع أمس الأربعاء معدل الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام، حيث تراقب السلطات اليابانية تأثير القرار على حركة الدولار أمام العملة المحلية " الين" والمستقبل الاقتصادي الياباني.