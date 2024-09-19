مدينة الروضة بدمياط تستقبل قافلة صحية ضمن مبادرة 100 مليون صحة

استقبل مركز شباب مدينة الروضة، فريق وزارة الصحة، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، على أعضاء الجمعية العمومية، والمترددين على مركز الشباب.

وأوضح الدكتور مديح حماد، وكيل المديرية للشباب، في بيان له اليوم الخميس، أن تلك المبادرات الرئاسية " 100 مليون صحة " من أهم التدخلات الصحية التي قدمتها الدولة في السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى انطلاق المبادرة أمس، للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية في أكتوبر 2018، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وتبعها العديد من مبادرات الصحة العامة التي هدفت إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات، وكذلك التوعية والحد من أسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية.

كما شملت المبادرة أيضاً على العديد من الخدمات التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية، للأطفال حديثي الوالدة، وكذلك خدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع، مثل المقبلين على الزواج، وكبار السن. وأكد "حماد"، أن تلك المبادرة هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل الى 100 يوم، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وشدد على أن هدف المبادرة، هو تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين، أو اللاجئين، أو ملتمسي اللجوء، المقيمين على الأراضي المصرية، ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتوجيهات، الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.