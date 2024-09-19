تنفيذ 114 قرار غلق وتشميع في حملة على المحال المخالفة بالعاشر من رمضان

شنت الأجهزة التنفيذية بجهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بإشراف المهندس علاء عبد اللاه، رئيس الجهاز، اليوم الخميس، حملة مكبرة على عدة مناطق بالمدينة؛ وذلك للتصدي لكل مظاهر العشوائية التي تعوق التطور الحضاري للمدينة.

وشارك في الحملة قسم الإشغالات، وكذا التعديات وإدارة الأمن، والحركة والمعدات النظافة والتجميل، والأحياء السكنية بالتعاون مع شرطة التعمير، حيث استهدفت منطقة "mc3_mc2_mc1"، والطرق الرئيسية بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 114 قرار غلق وتشميع بالمناطق الثلاثة، وجرى رفع كل الإشغالات والتعديات بالطرق والشوارع الرئيسية، كما تم تنفيذ قرار سحب واسترداد لقطعة بالمنطقة الصناعية A4، و2 حوشة زراعية بالغابة الثانية والغابة 7.

فيما شدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية بضرورة التواجد اليومي المستمر بالمناطق الحيوية حتى يتم التصدي لأي مخالفة والتعامل معها بكل حزم للقضاء على أية مخالفات.