مقتل شخص إثر هجوم روسي على دار مسنين في سومي الأوكرانية

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أسفر قصف روسي عن قتل شخص وإصابة آخرين في دار مسنين في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

وقال فولوديمير أرتيوخ حاكم منطقة سومي عبر التلفزيون الأوكراني اليوم الخميس: "مع الأسف، في هذه المرحلة، لقي شخص حتفه وأصيب تسعة آخرون".

وذكر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات تلفزيونية متطوعين يعتنون بأشخاص كبار في السن على مقاعد متحركة ونقالات.

ووفقا لأتيوخ، كان هناك أكثر من 200 شخص داخل دار المسنين في وقت الهجوم، وكان بعضهم في حاجة إلى الرعاية.

وضرب الجيش الروسي على مدار الأيام الماضية بنية تحتية حيوية في منطقة سومي، خاصة في عاصمة المنطقة، باستخدام الصواريخ والقنابل الانزلاقية والطائرات المسيرة.