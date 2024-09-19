جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الخميس، موقف بلاده الداعم لتجاوز الأوضاع الراهنه التي يمر بها لبنان.

من جهته جدد رئيس المجلس النيابي تأكيده على "ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة وعلى لبنان قبل فوات الآوان"، مقدراً "الدور الفرنسي الداعم للبنان في مختلف الحقبات لا سيما في المرحلة الراهنة".

وقدّم بري للرئيس الفرنسي شرحا حول "تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في حق لبنان، كل لبنان وطالت الآلاف من اللبنانيين على نحو غير مسبوق في التاريخ وهي تشكل جريمة حرب موصوفة"، متمنيا "دعم فرنسا لموقف لبنان في الأمم المتحدة".

وكان ماكرون قد أعرب في اتصال أجراه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في وقت سابق اليوم الخميس، عن تضامنه مع لبنان وإدانته للتفجيرات التي طالته في اليومين الأخيرين.

ودعا الرئيس الفرنسي "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم التصعيد الذي لا يفضي إلى أي حل".

يذكر أن أجهزة اتصالات لاسلكية " بيجر" تعرضت للتفجير بعد ظهر الثلاثاء الماضي، في عدد من المناطق اللبنانية ولا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من المناطق شرق لبنان وجنوبه. واعتبر مجلس الوزراء أن ما حدث عدوان إسرائيلي.

واستهدفت انفجارات جديدة بعد ظهر أمس الأربعاء ، أجهزة لاسلكية في عدد من المناطق اللبنانية. وأسفرت الانفجارات أول من أمس الثلاثاء، عن مقتل 12 شخصا وجرح 2323 شخصا . كما أسفرت عن مقتل 25 شخص أمس الأربعاء، و جرح 608 أشخاص.