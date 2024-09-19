أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي موقفا حازما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والحرب التكنولوجية التي تشنها تل أبيب على بيروت، والتي تسببت بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الخميس، قال ميقاتي، إن «المسئولية الأولى في هذا الإطار يتحملها المجتمع الدولي، وعليه ردع إسرائيل عن عدوانها، لأن هذا الأمر لا يعني لبنان فقط بل الإنسانية جمعاء».

وشدد على أن «جلسة مجلس الأمن التي تنعقد غدا، بطلب من الحكومة اللبنانية، مطلوب منها الخروج بموقف رادع يوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل».

أكد رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي" ضرورة ان يتخذ مجلس الامن الدولي موقفا حازما بوقف العدوان الاسرائيلي على #لبنان والحرب التكنولوجية التي يشنها على لبنان والتي تسببت بسقوط مئات الشهداء والاف الجرحى".

وقال "ان المسؤولية الاولى في هذا الاطار يتحملها المجتمع الدولي وعليه ردع اسرائيل عن… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 19, 2024

ويستعد مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة غدا الجمعة، لمناقشة سلسلة الانفجارات الدامية التي طالت أجهزة اتصال لعناصر في حزب الله.

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن تفجير آلاف أجهزة البيجر في لبنان ينذر بـ«عملية عسكرية كبرى»، مؤكداً وجود خطر جدي لتصعيد دراماتيكي في لبنان.

ووصف جوتيريش، ما حصل بأنه «حدث خطير، ليس فقط بسبب عدد الضحايا الذين سقطوا فيه، ولكن أيضاً بسبب المؤشرات التي تفيد بأن تفجيرات حصلت».