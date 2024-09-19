العثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

عثر أهالي مركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس، على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بعثور أهالي مركز ببا جنوب بني سويف، على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى ببا المركزي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبل مستشفى ببا جنوب بني سويف، جثة شاب مجهول الهوية، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليها؛ للوقوف على ملابسات الوفاة وأسبابها، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والبدء في تحريات المباحث حول الواقعة.