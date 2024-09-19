جنوب أفريقيا تخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020

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خفض البنك المركزي في جنوب أفريقيا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مشيرا إلى توقعات أكثر تفاؤلا بشأن التضخم.

وقال محافظ البنك المركزي ليسيتيا كجانياجو للصحفيين في إيجاز صحفي شمال جوهانسبرج، اليوم الخميس، إن لجنة السياسة النقدية خفضت سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 8%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء

ويتوافق هذا القرار مع متوسط ​​تقديرات 24 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج. وكان محلل واحد فقط قد توقع خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.

وتأتي هذه الخطوة بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، وظهور تكهنات بمزيد من التخفيضات من المتوقع أن تؤدي إلى تخفيف الظروف المالية العالمية.