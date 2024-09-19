شركة يابانية تتحقق من معلومات حول تفجير أجهزة اتصالات تنتجها في لبنان

أعلنت شركة Icom اليابانية، أنها تقوم في الوقت الراهن، بالتحقق من المعلومات التي تفيد بأن أجهزة الاتصالات التي تنتجها انفجرت في لبنان بعد هجوم سيبراني مفترض.



وأضافت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت: "وردت أنباء عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تحمل شعار شركتنا في لبنان. ونحن نحقق حاليا في ملابسات الحادث".



ووعدت شركة Icom بتقديم معلومات إضافية على أساس نتائج التحقيق الذي تقوم به.

في يوم الثلاثاء الماضي، انفجرت أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق في جنوب لبنان، والبقاع الشرقي، ما أسفر عن الكثير من القتلى بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين.

وصرح مصدر أمني بالقول: "أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة من البيجر أو أجهزة أخرى مختلفة".

في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن عددا من الأجهزة اللاسلكية نوع icom انفجرت في أيادي حامليها وداخل المنازل ما تسبب في حرائق.