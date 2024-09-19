الحرس البحري التونسي ينقذ 28 مهاجرا من الغرق

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قال الحرس الوطني التونسي اليوم الخميس، إن وحدات من البحرية أنقذت 28 مهاجرا تونسيا من بينهم امرأة وطفليها بعد تسرب المياه الى قارب كان يقلهم.

وأطلق المهاجرون نداء استغاثة بعد تعطل القارب قبالة سواحل مدينة المنستير شرق تونس أمس الأربعاء، وفق ما ذكر الحرس الوطني.

وأوضح الحرس أن عملية الإنقاذ جرت على مراحل، دون تسجيل حالات غرق.

وشهدت المنطقة ذاتها قبل أيام انتشال ست جثث متحللة لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينهم رضيعة.

وتتجه قوارب المهاجرين غير النظاميين إلى الجزر الإيطالية القريبة بحثا عن فرص حياة أفضل داخل إحدى دول التكتل الأوروبي.

وبحسب بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة، شهدت سواحل تونس في 2023 غرق وفقدان ما يناهز 1300 شخص من المهاجرين.