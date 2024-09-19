حزب الله يعلن عدد قتلاه في تفجيرات البيجر أمس

أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، مقتل 20 من عناصره أمس الأربعاء، بينما أفاد مصدر مقرب منه وكالة «فرانس برس» أنهم قتلوا في تفجيرات أجهزة اتصال لاسلكي نُسبت إلى إسرائيل.

ونعى حزب الله المقرب من إيران كل عنصر من هؤلاء على حدة، قائلا إنه «ارتقى شهيدا على طريق القدس»، وهي العبارة التي يستخدمها منذ بدء التصعيد لنعي عناصره الذين يقضون بنيران إسرائيلية.

وقال المصدر المقرب من الحزب: «الشهداء الـ20 استشهدوا بانفجارات اللاسلكي الأربعاء»، بحسب تعبيره.

وأوقعت موجة جديدة من تفجيرات أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان، الأربعاء، 20 قتيلا وأكثر من 450 جريحا في أنحاء البلاد، وفق السلطات.

ويأتي هذا الهجوم غداة هجوم مماثل غير مسبوق نسبه الحزب إلى إسرائيل، وأوقع 12 قتيلا ونحو 3 آلاف جريح، حسب وزارة الصحة اللبنانية، في انفجارات أجهزة «بيجر» تابعة لحزب الله.

واتهم حزب الله إسرائيل التي لم تعلق على الحادثين، بالوقوف وراء الانفجارات وتوعد بالرد.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء الخميس، للتعليق على الوقائع.