استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

-وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 11 إلى 19 جنيها.

استقر سعر البصل جنيها ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

استقر سعر الجزر جنيها ليتراوح بين 8 إلى 20 جنيها.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 30 إلى 40 جنيها.

استقر أسعار الباذنجان لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

استقر سعر الفلفل الرومي جنيهين ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

استقر أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

استقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 45 إلى 55 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 15 إلى 17 جنيها.

استقر سعر الليمون البلدى جنيهين ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

استقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 20 إلى 28 جنيها.

استقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 8 إلى 20 جنيها.

استقر أسعار الرمان لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

استقر أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 16 إلى 22 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.



