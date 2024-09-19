تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الحالات المرضية المفاجئة والتي ظهرت بمحافظة أسوان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الخميس، أن مستشفيات أسوان استقبلت عشرات المصابين بنزلات معوية، على مدار الأيام الماضية.

ولفت إلى نقل 200 حالة إلى المستشفى لم يتبقَ منها سوى 43 الآن، منوهًا أن تلك الحالات عانت من القيء والإسهال.

وأكد متابعة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، للملف بصورة دورية، وإرسال فرق طبية لمعرفة سبب المشكلة.

وأوضح أن الفرق حللت عينات من محطات المياه التي تخدم المنطقتين، ووجدت أنها سليمة، قائلًا إن البعض أثار أن المشكلة وقعت بسبب المأكولات المتداولة.

وأكمل: «إحنا بنتابع الملف، والناس موجودة هناك، وبنروح لمنازل الحالات عشان لو عندها خزانات مياه نشوف هل المياه جيدة أم لا، وفي إطار الشفافية نؤكد أن الأمر لا يعدو عن تلك الحالات الموجودة، ونتابع التطورات وسنعلمكم بالمستجدات في هذا الشأن».



