 جيونبوك الكوري يهزم ديناميك هيرب بسداسية في أبطال آسيا - بوابة الشروق
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جيونبوك الكوري يهزم ديناميك هيرب بسداسية في أبطال آسيا

د ب أ
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 6:04 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 6:04 م

فاز فريق ليون سيتي سيلورز السنغافوري على ضيفه تشجيانج بروفيشنال الصيني (2-0)، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بدوري أبطال آسيا 2.

وتقدم الفريق السنغافوري عن طريق هاريس هارون في الدقيقة 44، قبل أن يضيف زميله ماكسيم ليستين الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة ونفس المجموعة، فاز بورت أوثوريتي التايلاندي على مضيفه بيرسيب الإندونيسي (1-0).

وسجل ويلين هدف المباراة الوحيد للفريق التايلاندي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وضمن منافسات المجموعة الثامنة، اكتسح جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي مضيفه ديناميك هيرب سيبو الفلبيني (6-0).

وتقدم جيونبوك عن طريق جين تاي هو في الدقيقة 15، قبل أن يضيف شانج هون كيم الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل مون سيون مين الهدف الثالث للفريق الكوري الجنوبي، فيما أضاف زميله جاي يونج بارك الهدف الرابع في الدقيقة 49.

وواصل الفريق الكوري الجنوبي سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 75 عن طريق جاي هو يو، فيما اختتم  شاي يون بارك مهرجان الأهداف في الدقيقة 77.


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