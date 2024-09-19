جامعة الوادي الجديد تشارك في المعسكر الختامي لأولمبياد الشركات الناشئة

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، مشاركة وفد من الجامعة في فعاليات المعسكر الختامي لأولمبياد الشركات الناشئة والمؤهل للمشاركة في إحدى المسابقات التي تساهم في تعزيز روح الابتكار والتدريب على ريادة الأعمال، وتطوير قدرات الطلاب وإمكاناتهم، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم طلاب الجامعات المبدعين والمبتكرين من جميع الفئات العمرية، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدراتهم الإبداعية وتحفيزهم للمساهمة في حل التحديات، في إطار اهتمام الدولة ودعم المبتكرين والنوابغ ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي متكامل لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأشار "طنطاوي"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن الفرق تتنافس على فرص التميز والتأهل، لافتًا إلى أنه سيتم منح الفائزين في المسابقة النهائية جوائز قيمة وفرص احتضان مميزة تعزز من قدراتهم الإبداعية وتفتح لهم آفاقًا جديدة.

من جانبه أكد الدكتور محمود الكيلاوي، منسق صندوق رعاية المبتكرة والنوابغ بجامعة الوادي الجديد، أن الجامعة شاركت بفريقين في التصفيات الإقليمية النهائية لأولمبياد الشركات الناشئة، حيث تأهل فريق من كلية الزراعة إلى المعسكر الختامي، والذي يضم الطلاب إسراء عدنان محمد، وسارة محمد عمر، وريهام وحش صبري، وأسماء سيد أحمد.

وشدد على أن هذه المسابقة توفر فرصة رائعة للطلاب لعرض مشاريعهم المبتكرة، وأنهم حصلوا على تدريبات متقدمة وجلسات توجيه استعداداً للمنافسات النهائية.