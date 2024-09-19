الرئيس الكوري الجنوبي يغادر إلى التشيك لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة النووية

غادر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، البلاد اليوم الخميس متوجها إلى جمهورية التشيك، في رحلة تركز على ضمان حصول كوريا الجنوبية على صفقة مشروع طاقة نووية كبير وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدولة الأوروبية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن يجري يون خلال زيارته التي تستمر أربعة أيام، محادثات مع الرئيس التشيكي بيتر بافل، ورئيس الوزراء بيتر فيالا، لتوسيع التعاون في مجال الطاقة النووية والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.

ويأتي ذلك بعد شهرين من اختيار ائتلاف بقيادة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية كمقدم العطاء المفضل لبناء وحدتين للطاقة النووية في موقع دوكوفاني.

وتهدف رحلة يون إلى إعادة تأكيد التزام سول بتنفيذ المشروع النووي وإرساء الأساس لتشكيل "تحالف للطاقة النووية" بين البلدين، بحسب مكتب الرئيس.

وتأتي الزيارة في وقت يواجه فيه المشروع تحديا قانونيا بعد أن تقدمت شركة كهرباء ويستينجهاوس - ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية - باستئناف إلى السلطات التشيكية الشهر الماضي، مدعية أن تصميمات مفاعلات شركة كوريا للطاقة المائية والنووية تعتمد على تكنولوجيتها.