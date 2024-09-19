استطلاع: نحو نصف الألمان قلقون للغاية بشأن تغير المناخ

كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو نصف الألمان يشعرون حاليا بقلق بالغ إزاء التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي قبل حملة احتجاجية عالمية لحركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" مقررة غدا الجمعة، أن 51% من الألمان صنفوا أنفسهم على مقياس من 0 (غير قلق على الإطلاق) إلى 10 (قلق للغاية) في الدرجات بين 7 و 10.

وكان لدى 30% ممن شملهم الاستطلاع مستوى متوسط ​من القلق (نقاط المقياس 4-6) ووصف 16% أنفسهم بأنهم قليلو القلق أو غير قلقين (نقاط المقياس 0-3).

وبحسب الاستطلاع، تعد حماية البيئة والمناخ حاليا أهم قضية يجب على السياسيين في ألمانيا الاهتمام بها بالنسبة لـ 10% من المواطنين. وفي سبتمبر 2023 كانت نسبة من رأوا ذلك تبلغ 14%. وفي الاستطلاع الحالي وصف 33% من الألمان سياسة الهجرة واللجوء بأنها القضية الأكثر أهمية.

شمل الاستطلاع 2126 ناخبا مؤهلا في ألمانيا خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري؛ أي قبل الفيضان الحالي في شرق أوروبا.