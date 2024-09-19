حقق خمسة أساتذة من جامعة محمد بوضياف بالمسيلة إنجازا مميزا، حيث تم تصنيفهم ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد 2024.



وبهذا الإنجاز، تتصدر جامعة المسيلة قائمة الجامعات الجزائرية من حيث عدد الباحثين المتميزين، مما يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته في مجال البحث العلمي في السنوات الأخيرة.

ويعزا هذا النجاح إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لدعم البحث الأكاديمي وتوفير الموارد اللازمة.

وعبّر مدير الجامعة، البروفيسور عمار بودلاعة، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرا إلى أهمية البحث العلمي في تعزيز مكانة الجامعة ودعم الأساتذة والطلبة في هذا المجال.

وأكد التزام الجامعة بمواصلة دعم الابتكارات والمشاريع الناشئة وفقا لتوجيهات الوزارة.

أما الأساتذة الذين تم تصنيفهم ضمن هذه الفئة فهم: الأستاذ بوعريسة النذير، والأستاذان بري سعدي ومعيرش عبد المجيد من كلية العلوم، بالإضافة إلى الأستاذين شودار عيسى وحسيني عبد السلام من كلية التكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة ستانفورد، التي تأسست عام 1885، تصدر تصنيفها السنوي منذ عام 2020، وتعتبر مرجعا مهما في الوسط الأكاديمي.