الجيش اللبناني يدعو إلى التبليغ عن أي جسم مشبوه

دعا الجيش اللبناني اليوم الخميس إلى التبليغ عن أي جسم مشبوه ، مشيرا إلى أن وحدات مختصة تقوم بتفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية بيجر و وولكي تولكي .

وقالت قيادة الجيش ، في منشور على منصة إكس اليوم ، إن "وحدات مختصة من الجيش تقوم بتفجير أجهزة استدعاء بيجر وأجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة".

وطالبت المواطنين بـ "الابتعاد عن أماكن التفجير والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الاقتراب منه".

وكانت أجهزة اتصالات لاسلكية تسمى بيجر تعرضت أول أمس الثلاثاء للتفجير في عدد من المناطق اللبنانية ولاسيما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من المناطق شرق البلاد وجنوبها، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة حوالي 2800 شخص بجروح.

واستهدفت انفجارات جديدة أمس الأربعاء الأجهزة اللاسلكية ولكي تولكي في عدد من المناطق اللبنانية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة أكثر من 450شخصا بجروح.



