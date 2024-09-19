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أُقيمت عروض فنية ورياضية بالصالة المغطاة في مدينة العريش، بحضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتنفيذ مديرية الشباب والرياضة.

وأكد محافظ شمال سيناء أهمية مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال عدة محاور، بهدف تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية، من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات.

جاء ذلك بعد ماراثون رياضي بمدينة العريش تحت شعار "سيناء أقوى بشبابها"، بمشاركة اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية، حيث انطلق الماراثون من أمام مبنى المحافظة وحتى الصالة المغطاة بالعريش، لمسافة 1.8 كيلومتر.

كما شارك المحافظ في مباراة كرة قدم بين الجهاز التنفيذي وقدامى اللاعبين.