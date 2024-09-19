شبكة مترو باريس تعتزم رفع أسعار التذاكر للسياح

على السائحين في باريس أن يتهيأوا لزيادة أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق ووسائل النقل العامة المحلية بدءا من أوائل العام المقبل، وفقا لما أعلنته هيئة النقل الإقليمي لمنطقة باريس الكبرى يوم الأربعاء.

وتخطط هيئة النقل لتبسيط هيكل الأسعار، مما سيؤدي إلى رفع أسعار بعض التذاكر الشائعة بين السياح. ومع ذلك، ستشهد تذاكر سكان الضواحي انخفاضا كبيرا في الأسعار. والهدف هو تشجيع هؤلاء السكان على الانتقال من السيارات إلى وسائل النقل العامة، وفقا لما صرحت به فاليري بيكريس، رئيسة هيئة النقل لمنطقة باريس الكبرى إيل دو فرانس.

وقالت بيكريس في عدد الثلاثاء من صحيفة "لو باريزيان": "الوحيدون الذين سيدفعون أكثر هم السياح، حيث ستصبح تذاكر المطار وتذكرة باريس فيزيت أغلى."

وسيتم تقديم سعر موحد جديد قدره 13 يورو (46ر14 دولارا) للانتقالات بين المطار ووسط المدينة، سواء بواسطة الحافلة أو المترو. وحاليا، تبلغ تكلفة أرخص خيار 30ر10 يورو.