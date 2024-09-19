 حسن نصر الله: تعرضنا لضربة كبيرة غير مسبوقة أمنيا وإنسانيا - بوابة الشروق
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حسن نصر الله: تعرضنا لضربة كبيرة غير مسبوقة أمنيا وإنسانيا

وكالات
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 6:43 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 6:44 م


قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم، إن الحزب تعرض لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا غير مسبوقة، وذلك في أول خطاب بعد موجة التفجيرات الإسرائيلية لأجهزة "البيجر".

وتوجه نصر الله، بالشكر للحكومة اللبنانية ولوزارة الصحة وكل الكوادر الصحية والطبية لاهتمامهم بسبب حجم الإصابات الكبير بالعيون، مضيفاً: ما شهدناه هو تعاطي إيجابي وجدي ويشكرون عليها.

وتابع: ما حصل من عملية تبرع بالدم قيل إنه أكبر عملية في تاريخ لبنان. من بركات هذه الدماء أننا شهدنا في لبنان ملحمة إنسانية وأخلاقية لم نشهدها منذ زمن طويل، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وتوجه بالشكر للعراق وإيران وسوريا ولكل الدول التي اتصلت بالحكومة اللبنانية وأعربت عن استعداداتها للدعم ولكل دولة نددت بالذي حدث.

وقال نصر الله إنه في يوم الثلاثاء تم استهداف إسرائيل آلاف أجهزة البيجر، مردفا: "العدو تجاوز كل الضوابط والأخلاق في هذه العملية".

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