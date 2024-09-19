قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إن «بلاده اعترفت بالدولة الفلسطينية، لأن هذا الأمر الصحيح والعادل، وهو السبيل الوحيد الذي يفضي للوصول إلى حل دولتين».

وشدد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، على أن «حل الدولتين الوحيد الذي يضع نقطة نهاية للكارثة الإنسانية ويساهم في إقرار السلام بالمنطقة».

وأضاف: «السلطة الوطنية الفلسطينية تحتاج إلى دعمنا، ومن هنا جاء اللقاء لتنسيق عملنا في المستقبل كدول في المجتمع الدولي، وتعميق العلاقات في مجالات مختلفة حيث لدينا العديد من نقاط الالتقاء، وسنواصل العمل من اجل تطبيق حل الدولتين والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية من المجتمع الدولي وأوروبا».

ودعا رئيس وزراء إسبانيا الى ضرورة العمل على وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وواصل: «لا يمكن السكوت على الدمار والعنف بحق المدنيين في قطاع غزة، وعلينا التحرك ضد أي انتهاك للقانون الدولي، الذي قد يتسبب في إفلاس الآلية الدولية، والاستهتار بقرارات محكمة العدل الدولية».

وثمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مذكرا بضرورة تنفيذ التدابير الاحترازية الصادرة عن المحكمة، والتي تطلب وقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة.



