وزير الدفاع الأمريكي: يجب التوصل لحل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تأكيده لنظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، دعم واشنطن الدائم لتل أبيب وأولوية التوصل لحل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وقال أوستن، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي؛ لمراجعة التطورات الإقليمية، مشددا على التزام الولايات المتحدة بجهود تهدئة التوترات في المنطقة وردع الخصوم الإقليميين.

وأكد خلال اتصاله بجالانت، أولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي ذلك فيما تناولت وسائل إعلام إسرائيلية، رد حزب الله اللبناني المحتمل على التفجيرات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها مقاتلوه خلال اليومين الماضيين.

وأشارت إلى نية جيش الاحتلال بدء عملية واسعة جديدة شمالي قطاع غزة بعد معلومات عن إعادة المقاومة ترميم قواتها في المنطقة.